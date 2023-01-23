الشركات البريطانية تدعو سوناك إلى التحرك بسرعة بشأن إصلاحات النمو

قال رئيس جماعة تمثل أصحاب الشركات في بريطانيا، اليوم الاثنين، إن بريطانيا تتخلف عن نظيراتها في السباق لتحفيز النمو الاقتصادي، وإنه يتعين على رئيس الوزراء ريشي سوناك، التحرك الآن لتعزيز الاستثمار وسد النقص في الأيدي العاملة وتجنب حدوث فوضى بسبب قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشاد المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني، توني دانكر، بسوناك لنزع فتيل أزمة "الميزانية المصغرة" التي واجهتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، العام الماضي، لكنه قال إنه لا يجاري إصلاحات النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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وأضاف دانكر، أن دولا أخرى تتقدم على بريطانيا في طرح استثمارات خضراء في مجالات شتى.

ومن المنتظر أن يعلن وزير المالية جيريمي هانت، إجراءات داعمة للنمو في بيان الميزانية خلال مارس المقبل.

لكن دانكر يخشى أن تخفف الحكومة من إصلاحاتها مع اقتراب الانتخابات المتوقعة في عام 2024.

ومن المتوقع أن تشمل هذه الإصلاحات تغييرات كبيرة في الرعاية الاجتماعية ورعاية الأطفال لإعادة الناس إلى العمل حتى لو فرضت مزيدا من الضغط على المالية العامة البريطانية المنهكة بالفعل.

وكرر دانكر دعوة اتحاد الصناعة البريطاني لتطبيق إعفاءات ضريبية لتجنب تعرض مستويات الاستثمار التجاري المتباطئة في بريطانيا عندما ينتهي حافز استمر عامين في 31 مارس، وذلك قبل وقت قصير من تضرر الشركات من زيادة حادة في الضرائب على أرباحها.

وقال أيضا إن خطط الحكومة لإلغاء جميع القوانين المرتبطة بفترة انضمامها للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2023، تهدد "بإثارة بعض الفوضى في الصناعة " في وقت تواجه فيه أيضا ركودا محتملا.