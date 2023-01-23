تحسن معنويات المستهلكين بمنطقة اليورو في يناير

أظهرت إحصائيات نشرت اليوم الاثنين تحسن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو 1.1 نقطة في يناير/كانون الثاني، مقارنة مع قراءة ديسمبر/كانون الأول.

وقالت المفوضية الأوروبية إن تقديرات أولية أظهرت تحسن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو إلى سالب 20.9 هذا الشهر من سالب 22 في ديسمبر/كانون الأول.

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كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تحسنا إلى سالب 20، وفق رويترز.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، ارتفعت ثقة المستهلكين 1.4 نقطة لتصل إلى سالب 22.4.