اقتصاد اليابان
وزير ياباني يحذر: موارد المالية العامة تزداد سوءاً وباتت في وضع صعب
وسط تفاقم الضغوط على البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة
وضع القراءة
100% حجم الخط
حذر وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، من أن موارد المالية العامة تزداد سوءا، وباتت في وضع أصعب بكثير، وسط تفاقم الضغوط على البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة.
وتقدر وزارة المالية أن كل ارتفاع في أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة من شأنه أن يزيد خدمة الدين بـ29 مليار دولار حتى يصل إلى 251 مليار دولار للسنة المالية 2025 - 2026.
مادة اعلانية
وكرر وزير المالية هدف الحكومة اليابانية لتحقيق فائض في الميزانية، باستثناء مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الدين في السنة المالية حتى مارس 2026، علما أن اليابان فشلت في تحقيق أهداف الميزانية خلال العقد الماضي.
يذكر أن الدين العام لليابان هو أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي، وسط الزيادة القوية بالإنفاق خاصة عقب انتشار جائحة كوفيد 19.
اقرأ أيضاً
-
أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار وآمال تباطؤ وتيرة رفع الفائدةصعدت إلى 1929.04 دولار للأونصة أسواق المال
-
هذه الأسباب أوقفت استمرار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصريمنها ارتفاع المعروض بفضل الشهادات بعائد 25% وزيادة إيرادات السياحة والتحويلات قصص اقتصادية
-
العقوبات الأوروبية القادمة على النفط الروسي.. هكذا قد تنقلب عليه!95 % من ناقلات النفط العالمية يتم تأمينها عبر لندن.. وسيناريو واحد قد يضر موسكو قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية