"كورونا" يقلص تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدول العربية

كشفت بيانات حديثة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة على مستوى الدول العربية تراجعت بنحو 5.3% لتبلغ حوالي 36.9 مليار دولار عام 2020، مقارنة بنحو 39 مليار دولار عام 2019.

وأشار صندوق النقد العربي في دراسة حديثة بعنوان "اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية في أعقاب جائحة كورونا"، إلى أن العديد من الدول في العالم واجهت تحديات كبيرة نتيجة تأثرها بالجائحة، لافتاً إلى أن تلك التحديات شملت تباطؤ النشاط الاقتصادي لمعظم القطاعات الاقتصادية، وتراجع قدرة الدول على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مادة اعلانية

وذكر الصندوق أن الجائحة أدت إلى تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى دول العالم بنحو 35%، ليصل إلى نحو 998.9 مليار دولار خلال عام 2020، مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار عام 2019.

ولفت إلى أن العديد من الدول العربية باشرت مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات الجائحة بهدف المحافظة على استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتضمنت تلك الإجراءات تحسين كفاءة ودور المؤسسات المعنية بالاستثمار من خلال تقديم الضمانات للمستثمرين بعدم فرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية.

وأوصت الدراسة بضرورة تبني العديد من الإجراءات الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك القيام بإصلاحات جمركية، وإصدار القوانين والتشريعات التي تؤدي لخلق الاستقرار التشريعي والاقتصادي.

وذكر الصندوق أن مشاريع قطاع المواد الكيميائية في الدول العربية، استحوذت على أعلى قيمة استثمارات أجنبية، حيث بلغت قيمة رأس المال المستثمر بها حوالي 8.2 مليار دولار عام 2020 مقارنة بنحو 8.4 مليار دولار عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 2.3%.

وبلغ إجمالي القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية حوالي 935 مليار دولار، منذ عام 1970 وحتى نهاية 2020.