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ميناء الجبيل
ميناء الجبيل
اقتصاد السعودية

"موانئ" السعودية تضيف خدمات ملاحية جديدة لميناء الجبيل التجاري

لربط الميناء بـ6 موانئ إقليمية ودولية

دبي - العربية.نت
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أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" إضافة شركة "Hapag-Lloyd" خدمة الشحن الملاحية الجديدة " India Gulf Service 1 (IG1)" إلى ميناء الجبيل التجاري بما يعزز الحركة التجارية ويدعم منظومة الواردات والصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية.

وقالت الهيئة، إن ذلك يأتي تحقيقا للهدف الاستراتيجي لـ"موانئ" بتحسين تصنيف المملكة على المستوى الإقليمي في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ورفعه إلى المرتبة "80" على مستوى دول المؤشر والبالغ حاليا "71.33" نقطة، وإسهامها في تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات النقل والتجارة تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتنطلق الخدمة الجديدة أسبوعيا بداية من 12 فبراير لعام 2023م عبر رحلات منتظمة تضم عدد 3 سفن بسعة إجمالية لكل منها 2400 حاوية قياسية؛ لتصل المملكة بـ 6 موانئ عالمية هي: "جبل علي الإماراتي، وكراتشي الباكستاني، وموندرا الهندي، وصحار العُماني، وشعيبة الكويتي، وأم قصر العراقي"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأضافت أن ذلك يُسهم في تعزيز مكانة ميناء الجبيل التجاري ويزيد من تنافسيته أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين.

يُذكر أن ميناء الجبيل التجاري هو أحد الموانئ الرئيسة الداعمة لحركة الصادرات والواردات الوطنية إلى الأسواق العالمية، وبخاصة المنتَجات الصناعية ومنتَجات مصانع البتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية.

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