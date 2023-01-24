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لرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
اقتصاد مصر

السيسي يتوجه إلى الهند وسط مسعى لحشد الاستثمارات

الرئيس المصري سيلتقي كبار رجال الأعمال الهنود

القاهرة - رويترز
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يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة للهند غدا الأربعاء، حيث سيلتقي كبار رجال الأعمال ويكون ضيف شرف في يوم الجمهورية الهندية الذي يوافق 26 يناير/ كانون الثاني.

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن الزيارة ستشمل مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار الهندي في مصر.

وتسعى القاهرة إلى حشد الاستثمارات الأجنبية في الوقت الذي تحاول فيه مواجهة نقص في الدولار أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه.

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وفي العام الماضي، سعت مصر إلى الحصول على مساعدة من دول الخليج ومن صندوق النقد الدولي، بعد أن فاقمت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا من التحديات التي تواجهها.

وتسعى مصر أيضا إلى إقامة علاقات سياسية وتجارية تتجاوز تحالفاتها التقليدية مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، بما يشمل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا.

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