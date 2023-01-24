الفالح: 12.4 تريليون ريال حجم الفرص الاستثمارية في السعودية

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن حجم الفرص الاستثمارية في المملكة بحسب الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وصل إلى 12.4 تريليون ريال، وإن نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات هي داخل مدن المملكة.

وأضاف الفالح في كلمة خلال فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، أن حجم الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة السعودية يبلغ 1.1 تريليون ريال.

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وذكر أن نحو 1.1 تريليون ريال حجم الفرص الاستثمارية في المرافق العامة في المملكة، بالإضافة إلى 1.7 تريليون ريال حجم الفرص الاستثمارية في قطاع النقل في المملكة.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الفرص الاستثمارية ستكون داخل المدن، مضيفا أن هناك 4 محاور رئيسية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

أكّد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن الاستثمار هو الوقود الذي سيحوّل مدن المملكة من سكنية إلى محرّكات اقتصادية تضاهي أفضل المدن العالمية.

وقال "المملكة انتقلت في العقود الماضية من دولة يغلب عليها الطابع الريفي والقروي للزراعة والرعي إلى دولة تضاهي أفضل دول العالم من ناحية المدن الكبرى ونفتخر بما وصلنا إليه".

ولفت الفالح إلى أن النسبة العظمى من اقتصاد المملكة ما زالت تأتي من البترول والتعدين والمدن الصناعية في الجبيل وينبع، لكن إنتاجية المدن مازالت خلف الركب مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، والمدن اليوم هي بوتقة لصناعة الاقتصاد الجديد المبني على إنتاجية الفرد.