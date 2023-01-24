الأسواق العالمية
إندونيسيا تجمع 949 مليون دولار من مزاد صكوك
وهو أعلى من الهدف الاسترشادي عند 939.91 مليون دولار
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قالت وزارة المالية الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إنها جمعت 14.15 تريليون روبية (949.98 مليون دولار) من مزاد للصكوك، وهو أعلى من الهدف الاسترشادي عند 14 تريليون روبية (939.91 مليون دولار).
وأضافت أن المزاد استقطب طلبات اكتتاب بقيمة 28.5 تريليون روبية (1.91 مليار دولار).
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وجاء متوسط عوائد معظم الصكوك المباعة أقل منه في المزاد السابق في العاشر من يناير/كانون الثاني.
وكانت وزارة المالية الإندونيسية قالت في فبراير 2022، إنها باعت صكوكا بقيمة 11 تريليون روبية (764.42 مليون دولار) في عطاء تقليدي، وإنه استقطب طلبات اكتتاب بلغت في المجمل 29.4 تريليون روبية.
وأشارت إلى أن عوائد السندات التي بيعت في العطاء، جاءت متباينة مقارنة مع الأوراق المناظرة في العطاء السابق يوم 25 يناير الماضي.
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