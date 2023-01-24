رئيس الوزراء: أوكرانيا لديها احتياطيات طاقة تكفي فصل الشتاء رغم الهجمات الروسية

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الثلاثاء إن لدى بلاده احتياطيات كافية من الفحم والغاز للأشهر المتبقية من الشتاء على الرغم من الهجمات الروسية المتكررة على نظام الطاقة بها.

أضاف شميهال أن الوضع في قطاع الطاقة لا يزال صعبا لكنه تحت السيطرة رغم الحملة الروسية المستمرة منذ أشهر، والتي تتضمن هجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة، على البنية التحتية الحيوية التي دمرت نحو 40% من نظام الطاقة.

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وقال شميهال في اجتماع حكومي "فشلت كل محاولات روسيا حتى الآن لإغراق أوكرانيا في الظلام".

وأضاف "لدينا احتياطيات كافية لمواصلة واستكمال موسم التدفئة في الوضع العادي. المستودعات بها نحو 11 مليار متر مكعب من الغاز ونحو 1.2 مليون طن من الفحم".

وقال شميهال إن الحكومة وافقت على قرار يسمح لشركة نافتوجاز التي تحتكر النفط والغاز بتلقي منحة بقيمة 189 مليون يورو (205 ملايين دولار) من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لشراء مزيد من الغاز.