مسؤول أميركي: الصين الوجهة الرئيسية لصادرات إيران غير المشروعة

قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، إن الصين هي الوجهة الرئيسية للصادرات الإيرانية غير المشروعة.

وأضاف مالي "قلقون من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين".

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ولفت إلى عزم واشنطن زيادة الضغط على الصين، لوقف واردات النفط من إيران، مشيرا إلى أن إحياء الاتفاق النووي "ليس أولوية" حالياً.

وأشار مالي في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، إن الصين "تعد الوجهة الرئيسية للصادرات غير المشروعة من إيران، وأن المحادثات لإثناء بكين عن الشراء ستكثف".

"ستتخذ الخطوات التي يتعين علينا اتخاذها لوقف تصدير النفط الإيراني. لم نخفف أياً من عقوباتنا ضد إيران، خاصة تلك المتعلقة ببيع إيران للنفط".

وشددت الولايات المتحدة العقوبات على طهران وصادراتها النفطية في عام 2018 بعد الانسحاب من اتفاق يهدف إلى احتواء برنامجها النووي. رداً على ذلك، كثفت إيران تخصيب اليورانيوم.

ارتفعت شحنات إيران من النفط الخام والمنتجات المكررة في الأشهر الأخيرة. وفيما يبدو أن الكثير من النفط يتجه إلى الصين، أكبر مستورد في العالم، حيث يتم الاتفاف على العقوبات وتغيير مصدره على أنه قادم من ماليزيا.

قفزت صادرات إيران إلى حوالي 1.4 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات، وفقًا لشركة "Vortexa Ltd"، وهي شركة لتحليلات بيانات الشحن.

نفى مالي أن تكون الولايات المتحدة - كما يتكهن بعض تجار الطاقة - سعيدة بوجود النفط الإيراني في الأسواق العالمية طالما أنه يساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

ارتفع خام برنت إلى ما يقرب من 130 دولارًا للبرميل في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا العام الماضي، مما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار البنزين الأميركي وأضر بالرئيس جو بايدن سياسيًا. انخفض برنت منذ ذلك الحين إلى 88 دولارًا ، لكن العديد من المحللين، بمن فيهم أولئك في "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي"، توقعوا أن يرتفع فوق 100 دولار مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

وقال مالي عن صادرات النفط الإيرانية المتزايدة "لا، لسنا بخير". هل يمكننا تنفيذ عقوباتنا بشكل مثالي؟ لا. لكننا سنفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أنها مطبقة".

وكرر تصريحات مسؤولين أميركيين آخرين بأن المحادثات مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي من عام 2015 قد انهارت إلى حد كبير. وقال مالي إن الولايات المتحدة تركز على منع إيران من استخدام العنف ضد المتظاهرين في الداخل ومنعها من دعم العمليات الروسية في أوكرانيا.