نشاط المصانع اليابانية ينكمش في يناير للشهر الثالث على التوالي

أظهر مسح، اليوم الثلاثاء، انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر الثالث على التوالي في يناير، مع استمرار ضعف الصادرات وسط تدهور التوقعات العالمية.

وسجل مؤشر "جيبون بنك" لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية 48.9 نقطة في قراءة أولية بعد تعديلها في ضوء العوامل الموسمية، وذلك دون تغيير عن القراءة النهائية في الشهر السابق.

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وظل المؤشر دون حاجز 50 نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش، للشهر الثالث على التوالي بعد أن سجل الرقم النهائي لشهر ديسمبر أسرع انخفاض في 26 شهرا.

وأظهرت بيانات مؤشر فرعي انخفاض إنتاج المصانع والطلبيات الجديدة للشهر السابع على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهر الماضي.

وكان استطلاع "رويترز تانكان"، أظهر الأسبوع الماضي أول قراءة سلبية لثقة الأعمال في الشركات اليابانية الكبرى خلال عامين وسط تدهور الأوضاع في الخارج وارتفاع تكاليف المعيشة.

وعلى النقيض من ذلك، زادت وتيرة نمو قطاع الخدمات للشهر الخامس بفضل ازدهار السياحة وتخفيف قيود "كوفيد-19".

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات الذي يصدره (جيبون بنك) إلى 52.4 في يناير من 51.1 نقطة في الشهر السابق، مسجلا أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.