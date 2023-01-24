هيئة أوروبية تدعو لمواجهة النقص الحاد للأدوية.. و"بوتين" يفتح تحقيقا لهذا الأمر

دعت الهيئة الأوروبية المنظمة للدواء، اليوم الثلاثاء، لمواجهة النقص الحاد للأدوية في القارة.

وقالت الهيئة، إن هناك نقصا كبيرا في المضادات الحيوية في القارة الأوروبية.

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وفي سياق متصل، فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحقيقا بعد نقص الأدوية في صيدليات روسيا.