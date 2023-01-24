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من إحدى الصيدليات في بيروت (أرشيفية)
من إحدى الصيدليات
اقتصاد أوروبا

هيئة أوروبية تدعو لمواجهة النقص الحاد للأدوية.. و"بوتين" يفتح تحقيقا لهذا الأمر

أكدت أن هناك نقصا كبيرا في المضادات الحيوية بالقارة

دبي - العربية.نت
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دعت الهيئة الأوروبية المنظمة للدواء، اليوم الثلاثاء، لمواجهة النقص الحاد للأدوية في القارة.

وقالت الهيئة، إن هناك نقصا كبيرا في المضادات الحيوية في القارة الأوروبية.

وفي سياق متصل، فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحقيقا بعد نقص الأدوية في صيدليات روسيا.

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