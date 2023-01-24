اقتصاد أوروبا
هيئة أوروبية تدعو لمواجهة النقص الحاد للأدوية.. و"بوتين" يفتح تحقيقا لهذا الأمر
أكدت أن هناك نقصا كبيرا في المضادات الحيوية بالقارة
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دعت الهيئة الأوروبية المنظمة للدواء، اليوم الثلاثاء، لمواجهة النقص الحاد للأدوية في القارة.
وقالت الهيئة، إن هناك نقصا كبيرا في المضادات الحيوية في القارة الأوروبية.
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وفي سياق متصل، فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحقيقا بعد نقص الأدوية في صيدليات روسيا.
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