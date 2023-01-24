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وزير النقل متحدثاً في ملتقى الاستثمار
جانب من مشاركة وزير النقل في ملتقى الاستثمار البلدي
اقتصاد السعودية

وزير النقل السعودي: طرح 22 فرصة استثمارية أبرزها تجهيز 4 مطارات إقليمية

استراتيجية النقل تتضمن استثمارات ضخمة تتجاوز 600 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عن وجود 22 فرصة استثمارية حاليًا، من أبرزها تجهيز 4 مطارات إقليمية لطرحها على القطاع الخاص.

وقال خلال مشاركته في الجلسة الأولى من ملتقى الاستثمار البلدي "فرص"، والتي تناولت "دور الاستثمار في تنمية المدن السعودية"، إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعتمد في مضمونها على تأسيس ناقل وطني يعوّل عليه في تنمية القطاع وزيادة العوائد المالية مع تنوع الفرص الاستثمارية.

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن استثمارات ضخمة تتجاوز 600 مليار ريال، ولتنفيذ هذه الاستثمارات يجب الاستفادة من مصادر التمويل، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين نمو الأعمال، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأوضح أن أحد هذه الشراكات كانت في افتتاح مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، الذي يعد أول مطار في المملكة تم إنشاؤه بالكامل من قبل القطاع الخاص، إضافةً إلى شراكة أخرى لتشغيل عدد من الموانئ على مدى ثلاثين عامًا.

وأشار إلى أن المناطق اللوجستية تعدّ ذات عائد اقتصادي جيد، وفي العامين الماضيين تم توقيع اتفاقيات لإنشاء 6 مناطق لوجستية في الموانئ، منها المنطقة اللوجستية المتكاملة في منطقة الرياض، و59 منطقة لوجستية موزعة في جميع مناطق المملكة، تم منها تنفيذ 22 منطقة، إضافةً إلى 7 مناطق لوجستية ضمن مشروع الجسر البري الذي يربط غرب المملكة بشرقها ويحظى باهتمام كبير من القيادة، حيث تم العمل مع تحالف بقيادة شركة كبرى صينية ومشاركة 11 شركة عالمية لتنفيذ المشروع.

ولفت الجاسر، إلى أن الوزارة تعمل في مرحلة متقدمة على إنشاء كود الطرق السعودي بهدف رفع مؤشر جودة الطرق، ليكون مرجعًا فنيًا للجهات المسؤولة عن الطرق بجميع مستوياتها.

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