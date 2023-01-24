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"مجلس الوزراء" الكويتي يقرر وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي

القرار يأتي بعد تقدم رئيس الوزراء باستقالته من منصبه

دبي - العربية.نت
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قرر مجلس الوزراء وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي، وفق أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1976.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان أمس الاثنين، أن المجلس كلف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن ودراسة الموضوع من جميع جوانبه.

وأشار إلى وضع الضوابط والقواعد اللازمة لمعالجة أية ملاحظات قد تتكشف لديها وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أمس بأن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح قدم استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وقالت الوكالة الرسمية إن رئيس الوزراء اتخذ هذه الخطوة "نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.. معربا عن حكمة ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لاتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد".

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