بريطانيا
ارتفاع أسعار المدخلات لدى المصانع البريطانية بأبطأ وتيرة منذ فبراير 2022
يمثل ذلك انخفاضاً ملحوظاً عن ذروة بلغت 24.6% في يونيو
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أظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفاع أسعار المدخلات بنسبة 16.5% في ديسمبر مقارنة بالعام الماضي وهي أبطأ وتيرة منذ فبراير 2022.
كما يمثل ذلك انخفاضا ملحوظا عن ذروة بلغت 24.6% في يونيو.
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جاء ذلك وسط تراجع تكاليف المواد الخام بقيادة الانخفاض بأسعار الأغذية المستوردة والمواد الكيميائية وقطع الغيار والمعدات والنفط.
وبحسب الخبراء، يشير ذلك إلى تحسن بعض الاختناقات في سلاسل التوريد التي ظهرت مع جائحة كورونا.
كما انخفضت أسعار المخرجات أي تكلفة البضائع التي تغادر بوابات المصانع بنسبة 0.8% في ديسمبر على أساس شهري، فيما ارتفعت بنسبة 14.7% على أساس سنوي - وهي أبطأ وتيرة ارتفاع سنوية منذ مارس الماضي.
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