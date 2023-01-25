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بريطانيا

ارتفاع أسعار المدخلات لدى المصانع البريطانية بأبطأ وتيرة منذ فبراير 2022

يمثل ذلك انخفاضاً ملحوظاً عن ذروة بلغت 24.6% في يونيو

دبي - العربية.نت
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أظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفاع أسعار المدخلات بنسبة 16.5% في ديسمبر مقارنة بالعام الماضي وهي أبطأ وتيرة منذ فبراير 2022.

كما يمثل ذلك انخفاضا ملحوظا عن ذروة بلغت 24.6% في يونيو.

جاء ذلك وسط تراجع تكاليف المواد الخام بقيادة الانخفاض بأسعار الأغذية المستوردة والمواد الكيميائية وقطع الغيار والمعدات والنفط.

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وبحسب الخبراء، يشير ذلك إلى تحسن بعض الاختناقات في سلاسل التوريد التي ظهرت مع جائحة كورونا.

كما انخفضت أسعار المخرجات أي تكلفة البضائع التي تغادر بوابات المصانع بنسبة 0.8% في ديسمبر على أساس شهري، فيما ارتفعت بنسبة 14.7% على أساس سنوي - وهي أبطأ وتيرة ارتفاع سنوية منذ مارس الماضي.

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