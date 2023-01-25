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المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية
المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تقفل طرح يناير من الصكوك بـ 3.47 مليار ريال

حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى نحو 8.835 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وذكر المركز أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى نحو 8.835 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.466 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.266 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.200 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.

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