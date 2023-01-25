صادرات النفط السعودية ترتفع 11.8% إلى 90 مليار ريال في نوفمبر
الصادرات غير البترولية تتراجع بنسبة 19.7%
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفاع الصادرات السلعية في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3.6% لتصل إلى 112.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 108.8 مليار ريال في الشهر المماثل من 2021.
وذكرت الهيئة أن الارتفاع جاء نتيجة زيادة الصادرات البترولية بنحو 9.5 مليار ريال بنسبة 11.8% لتصل إلى نحو 90 مليار ريال مقابل نحو 80.5 مليار ريال في نوفمبر 2021.
وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74% في نوفمبر 2021، إلى 79.8% في نوفمبر 2022.
وانخفضت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بنسبة 19.7% إلى 22.7 مليار ريال في نوفمبر 2022، مقابل 28.3 مليار ريال في نوفمبر 2021.
وبحسب بيانات الهيئة، فإن الواردات ارتفعت بنسبة 26.5% في نوفمبر 2022 إلى نحو 62.7 مليار ريال مقابل 49.6 مليار ريال في نوفمبر 2021.
وبلغ فائض الميزان التجاري 50 مليار ريال في نوفمبر 2022، مقارنة بنحو 59 مليار ريال في نوفمبر 2021، بتراجع 15.25%.
وعلى أساس شهري، انخفضت الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية) بنسبة 7.1% ما يعادل 8.6 مليار ريال عن أكتوبر 2022، فيما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.1% ما يعادل 3.4 مليار ريال مقارنة بشهر أكتوبر 2022.
وجاءت بيانات التجارة الخارجية للسعودية في نوفمبر كالتالي:
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