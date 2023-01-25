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اقتصاد

غرق سفينة شحن قبالة السواحل اليابانية.. وجهود الإنقاذ جارية لانتشال طاقمها

إنقاذ 5 صينيين من إجمالي 22 شخص يمثلون أفراد الطاقم

دبي - العربية.نت
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غرقت سفينة شحن قبالة سواحل جنوب غرب اليابان، اليوم الأربعاء، فيما تجري عمليات الإنقاذ لأفراد الطاقم البالغ عددهم 22.

وقال متحدث باسم خفر السواحل اليابانية إن السفينة "جين تيان"، التي ترفع علم هونغ كونغ، غرقت على بعد 110 كيلومترات غربي جزر دانجو النائية في وقت مبكر من صباح اليوم، مشيرا إلى أن سبب غرق السفينة لايزال مجهولاً، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جهته، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، للصحافيين في طوكيو، إنه تم إنقاذ 5 صينيين من السفينة.

ووفقاً لبيانات السفينة التي حللتها "بلومبرغ"، قامت السفينة بتحميل شحنة من بابوا غينيا الجديدة في أوائل يناير وتوجهت إلى ميناء إنتشون في كوريا الجنوبية.

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ويبلغ أقصى غاطس للسفينة 7.7 متر، فيما كان آخر غاطس تم الإبلاغ عنه 8.3 متر، بحسب بيانات من IHS Markit.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن السفينة كانت تحمل خشباً صلباً.

وتُظهر بيانات IHS Markit أن المالك المستفيد للسفينة هي شركة "Shenzhen Shekou Shipping Transportation Co"، والتي لم تفصح بعد عن شيء، إذ إن الأسواق المالية في الصين مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

ويبدو أن الحادث، الذي جاء خلال أسبوع شديد البرودة بشكل غير عادي في اليابان، هو الأسوأ منذ غرق سفينة شحن تحمل ما يقرب من 6000 رأس من الماشية في عام 2019 قبالة الساحل، تاركة معظم أفراد الطاقم البالغ 39 في عداد المفقودين في البحر.

وأوضح خفر السواحل، أن طاقم "جين تيان" يتكون من 14 صينيا و8 من ميانمار.

وأكدت السلطات البحرية، أن 3 سفن مدنية - سفينة أبحاث يابانية وناقلة ليبيرية وسفينة شحن صينية - تقوم بجهود الإنقاذ، إضافة إلى خفر السواحل وقوات الدفاع الذاتي اليابانية.

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