المركزي الكندي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.5%

رفع بنك كندا المركزي، سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس، وللمرة الأخيرة على حد تعبيره، لتصل إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى لها في 15 عاما.

وهذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يرفع فيها المركزي الكندي الفائدة لكبح معدلات التضخم.

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وتشير التوقعات إلى تراجع التضخم إلى المستوى المستهدف من قِبل البنك، والذي يتراوح ما بين 1% إلى 3% بحلول منتصف العام الجاري، والعودة إلى مستويات الـ 2% في عام 2024.