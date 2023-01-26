بنوك
المركزي الكندي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.5%
لتصل إلى أعلى مستوياتها في 15 عاما
وضع القراءة
100% حجم الخط
رفع بنك كندا المركزي، سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس، وللمرة الأخيرة على حد تعبيره، لتصل إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى لها في 15 عاما.
وهذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يرفع فيها المركزي الكندي الفائدة لكبح معدلات التضخم.
مادة اعلانية
وتشير التوقعات إلى تراجع التضخم إلى المستوى المستهدف من قِبل البنك، والذي يتراوح ما بين 1% إلى 3% بحلول منتصف العام الجاري، والعودة إلى مستويات الـ 2% في عام 2024.
اقرأ أيضاً
-
"دانة غاز" الإماراتية تعتزم رفع ملكية الأجانب في أسهمها إلى 100%مقارنة مع 49% النسبة الحالية أسواق المال
-
خسائر "بوينغ" تتفاقم 16% إلى 5 مليارات دولار في 2022الإيرادات الفصلية للشركة نمت بـ 35% شركات
-
نيكاي الياباني يقطع سلسلة مكاسب قبل بيانات الناتج المحلي الأميركيالمؤشر توبكس الأوسع نطاقا يهبط 0.12% أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية