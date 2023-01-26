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المركزي الكندي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.5%

لتصل إلى أعلى مستوياتها في 15 عاما

دبي - العربية.نت
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رفع بنك كندا المركزي، سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس، وللمرة الأخيرة على حد تعبيره، لتصل إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى لها في 15 عاما.

وهذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يرفع فيها المركزي الكندي الفائدة لكبح معدلات التضخم.

وتشير التوقعات إلى تراجع التضخم إلى المستوى المستهدف من قِبل البنك، والذي يتراوح ما بين 1% إلى 3% بحلول منتصف العام الجاري، والعودة إلى مستويات الـ 2% في عام 2024.

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