ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات جديدة لزيادة مناولة الحاويات

استقبل ميناء جدة الإسلامي مُمثلاً في الشريك الإستراتيجي والمُشغل الوطني لمحطة الحاويات الشمالية بالميناء شركة محطة بوابة البحر الأحمر (RSGT) ثلاث رافعات إضافية حديثة (STS) يتم التحكم فيها عن بُعد من السفينة إلى الرصيف، بما يُسهم في رفع معدلات المُناولة ويعزز الخدمات اللوجستية.

وقالت الهيئة العامة للموانئ في بيان لها اليوم، إن ذلك يأتي في إطار التوجه الإستراتيجي للهيئة بتعزيز منظومة الموانئ السعودية، وزيادة معدل الإنتاجية إلى 40 مليون حاوية قياسية، ورفع نسبة الاستحواذ على حاويات المسافنة الإقليمية إلى 45% بحلول عام 2030؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.

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وأضافت: إنه بوصول الرافعات الجديدة يبلغ عدد الرافعات العاملة في محطة الحاويات الشمالية بميناء جدة الإسلامي 24 رافعة؛ ضمن عقد التشغيل والإسناد الذي أبرمته "موانئ" وشركة "RSGT" بقيمة استثمارية تتجاوز 6 مليارات ريال في أعمال البنية التحتية وتحسينات المحطات والمعدات، مما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية السنوية للمحطة إلى 8.8 ملايين حاوية قياسية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتستهدف شركة محطة بوابة البحر الأحمر تعزيز أعمالها برفع وتأهيل مهارات الكوادر البشرية عبر استخدام الرافعات الحديثة، مما يدعم منظومة الموانئ السعودية ويرسخ دور المملكة المتنامي في سلسلة الخدمات اللوجستية العالمية.

يذكر أن "موانئ" تسعى لجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ رائدة عالمياً كونه يحتل المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر، والميناء الأول لصادرات المملكة ووارداتها، ونقطة إعادة التصدير الأولى في البحر الأحمر بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن، ويتضمن (62) رصيفًا، و(4) محطات، وتبلغ مساحته الإجمالية 12.5 كيلومتر مربع.