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روسيا وأميركا. (تعبيرية)
روسيا و أوكرانيا

روسيا: العقوبات الأميركية الجديدة ستؤثر على الصفقات التجارية الأجنبية

وصفتها بـ"العبثية" واعتبرت أن رواد الأعمال أول من سيعاني

دبي - العربية.نت
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اعتبرت روسيا، اليوم الجمعة، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب حربها في أوكرانيا، "عبثية" وأنها ستجعل من الصعب على الشركات الأجنبية ممارسة الأعمال التجارية.

وقالت سفارة روسيا في الولايات المتحدة "مع كل مجموعة جديدة من العوائق الاقتصادية، يتضح أكثر عوار وعبثية هذا النهج"، حسبما نقلت "رويترز".

وأضافت أن رواد الأعمال والشركات الأجنبية هم أول من سيعاني من العقوبات الجديدة، وأن قدرتهم على مواصلة العمل مع الشركاء الروس "تتقلص باستمرار".

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وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت أمس الخميس، أنها فرضت عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات لارتباطهم بغزو روسيا أوكرانيا.

كما وصفت مجموعة فاغنر، وهي مجموعة شبه عسكرية روسية تقاتل في أوكرانيا، بأنها "منظمة إجرامية متعددة الجنسيات" مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

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