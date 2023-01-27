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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في قصر الإليزيه بباريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء العراقي في قصر الإليزيه بباريس (رويترز)
اقتصاد

فرنسا والعراق يوقعان اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي

خلال زيارة لرئيس الوزراء العراقي تلت أخرى لألمانيا

دبي - العربية.نت
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قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس الخميس، وأبرما مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وفرنسا.

ذكر قصر الإليزيه اليوم الجمعة، أن البلدين أبرما اتفاقية خلال الاجتماع تهدف إلى تدعيم العلاقات الثنائية في مجالات مكافحة الفساد والأمن والطاقة المتجددة والثقافة، وفق ما نقلته "رويترز".

ووصل رئيس الوزراء العراقي إلى باريس، أمس الخميس، في زيارة خارجية هي الثانية له بعد ألمانيا، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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