عقوبات جديدة على موسكو.. اليابان تحظر التصدير وتجمّد أصول مسؤولين روس
شملت أصول 3 كيانات و22 فرداً
شددت اليابان العقوبات على روسيا، اليوم الجمعة، في أعقاب أحدث موجة من الهجمات الصاروخية على أوكرانيا، إذ أضافت بعض السلع إلى قائمة حظر التصدير، فضلا عن تجميد أصول مسؤولين وكيانات روسية.
يأتي القرار بعد أن شنت روسيا هجمات صاروخية على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل أمس الخميس، بعد تعهد ألمانيا والولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالدبابات التي يمكن أن تساعدها في مواجهة أي هجوم روسي جديد.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في بيان: "في ضوء الوضع المحيط بأوكرانيا وللمساهمة في الجهود الدولية لتأمين السلام، ستطبق اليابان حظرا على الصادرات تماشيا مع الدول الكبرى الأخرى".
وتشمل العقوبات الجديدة حظر اليابان شحنات مواد إلى 49 منظمة في روسيا اعتبارا من الثالث من فبراير، وهي المواد التي يمكن أن تستخدمها موسكو لتعزيز قدرتها العسكرية.
وأوضحت الوزارة، أن تلك المواد ستشمل منتجات تتراوح بين مدافع المياه ومعدات التنقيب عن الغاز ومعدات أشباه الموصلات إلى اللقاحات ومعدات الفحص بالأشعة السينية والمتفجرات والروبوتات.
كما ستقوم اليابان بتجميد أصول ثلاثة كيانات و22 فردا في روسيا، من بينهم نائب وزير الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، ووزير العدل، كونستانتين تشويتشينكو، و14 مؤيدا لموسكو على صلة بضم أجزاء من جنوب شرق أوكرانيا.
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