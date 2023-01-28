اتحاد الغرف السعودية يستعد لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارته

أعلن اتحاد الغرف السعودية أنه أنهى كل المتطلبات النظامية لبدء انتخابات الدورة الخامسة عشرة لمجلس إدارته للفترة من "2023-2026".

وستنطلق غدا الأحد العملية الانتخابية لاختيار رئيس جديد للاتحاد ونائبين لقيادة مسيرة العمل بالاتحاد خلال المرحلة المقبلة، بما تتضمنه من تطورات وفرص اقتصادية.

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وستجرى العملية الانتخابية بمقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض، وفق اشتراطات نظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية، تحت إشراف من وزارة التجارة والإدارة القانونية بالاتحاد بما يضمن التطبيق الصارم للنظام وتحقيق الشفافية والنزاهة.

وبلغت عدد دورات مجلس إدارة الاتحاد منذ تأسيسه عام 1980 بلغت (14) دورة، تولى الرئاسة فيها (17) اسما، يمثلون أبرز الأسماء في قطاع المال والأعمال بالمملكة.

ولعب الاتحاد خلال مراحله المختلفة أدوار مهمة في خدمة قطاع الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع الشركاء التجاريين حول العالم، فضلاً عن مساهمته في خدمة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الملحة من خلال شراكة فاعلة مع الأجهزة الحكومية.