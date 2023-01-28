رئيس الوزراء المصري: أزمة تراكم السلع في المواني انتهت والمصانع تعمل بكامل طاقتها

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، إن أزمة تراكم السلع في المواني انتهت، مضيفاً أن متوسط البضائع الموجود في كل المواني المصرية يعادل المتوسط التقليدي الذي كان موجودا قبل أزمة التراكم التي عانت منها البلاد مؤخرا.

وأضاف مدبولي، في بيان، أن "كل المصانع رجعت تعمل بكامل طاقتها لديها مخزون يكفي ما بين شهر وشهرين من مستلزمات المواد الخام".

مادة اعلانية

وأوضح أن ما يهم الحكومة حاليا هو أن يتحرك القطاع الزراعي والصناعي والإنتاجي بأسرع قوة ممكنة الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه يسعى لتقديم جميع التسهيلات الممكنة للقطاعات الإنتاجية في تلك الفترة.

وكان المتحدث باسم رئاسة الوزراء المصرية قال الأسبوع الماضي إن السلطات أفرجت عن بضائع خلال الفترة من يوم 18 حتى 23 يناير الحالي بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار.

وعانت مصر من أزمة في الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة بسبب نقص في العملة الأجنبية.



وقال مدبولي إن الحكومة تعتزم خلال أقل من أسبوعين الإعلان عن خطة طرح الشركات التي أعلنت في وقت سابق عن اعتزامها طرحها في البورصة والمزمع تنفيذها على مدار العام الحالي.

وأعلنت الحكومة مرارا عن اعتزامها طرح شركات مملوكة لها أو حصص منها في البورصة المصرية سعيا لجمع سيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وقال رئيس الوزراء أيضا إنه ناقش مع وزير الصناعة استراتيجية التنمية الصناعية، مضيفا أنه ستكون هناك خارطة طريق واضحة بخطوات تنفيذية وتمويل محدد خلال الأسابيع المقبلة.