"الموارد البشرية" السعودية: تفعيل التأمين على عقود العمالة المنزلية قريباً

كشف المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية سعد آل حماد، أن تطبيق قرار السقف الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية خاضع للمراجعة الدورية بما يخدم كافة الأطراف لتحقيق المصلحة العامة.

وأشار حماد إلى أن العقوبة المترتبة، في حال عدم الالتزام أو التلاعب، قد تصل إلى سحب الترخيص من الشركات أو المكاتب، إضافة إلى إجراءات أخرى قد تتعرض لها هذه المنشآت.

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وأكد حماد على أهمية تعامل المستفيد مع منصة "مساند" عند رغبته بالاستقدام، التي تعد المنصة الرسمية لقطاع الاستقدام في المملكة، وفق ما نقلته صحيفة "عكاظ".

وبين آل حماد، أن الوزارة أعلنت في وقت سابق مبادرة التأمين على عقود العمالة المنزلية، التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً، وسيتم تفعيل هذه المبادرة قريباً؛ ما سيحقق العديد من المكاسب، مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودية، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية؛ ما سيساهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.

وضمن عملية التطوير الشاملة للقطاع، حددت الوزارة سقفاً أعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سيرلانكا ليبلغ 15 ألف ريال دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة، حيث قامت في وقت سابق ضمن عملية التطوير، التي تجريها لقطاع الاستقدام، بتحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية من أوغندا 9.5 ألف ريال، ومن تايلندا 10 آلاف ريال، ومن كينيا 10.870 آلاف ريال، ومن بنغلاديش 13 ألف ريال، ومن الفلبين 17.288 ألف ريال، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

وبينت الوزارة، أنها عكفت على دراسة كافة جوانب تكاليف الاستقدام بشكل دقيق لكل دولة على حدة. وأفادت، أن تحديد هذه الدول جاء بعد رصد الجنسيات الأعلى طلباً في منصة "مساند".

وأشارت الوزارة إلى أنها ماضية لإضافة المزيد من الجنسيات خلال الفترة القادمة بشكل تدريجي، لافتة إلى أن قرار تحديد سقف أعلى للاستقدام أتى استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة في سبتمبر من العام الماضي الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، بحيث ألا تزيد قيمة التكلفة عن الحد، الذي تم وضعه من قبل الوزارة، ويحق للشركات ومكاتب الاستقدام تخفيض الأسعار عن الحد وذلك بهدف خلق منافسة بين هذه الشركات.

وبدأت السعودية، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منذ بداية العام الماضي 2022، بتحسين وتطوير ملف قطاع الاستقدام، وذلك ضمن استراتيجيتها الشاملة لسوق العمل في المملكة.

وتعد منصة "مساند" المنصة الرسمية لقطاع الاستقدام في السعودية، وتقدم العديد من الخدمات لتسهيل رحلة المستفيد، منها إصدار التأشيرة واختيار شركة مكتب الاستقدام، وإجراء التعاقد الإلكتروني ومتابعة رحلة العقد بشكل كامل، ورفع الشكوى في حال وجود أي خلاف تعاقدي بين العميل والمكتب المرخص، إضافة لإتاحة المنصة معرفة تقييم مكاتب الاستقدام قبل الشروع في الاستقدام من خلال الاطلاع على تجارب العملاء السابقين ومقارنتها.