باكستان ترفع أسعار الوقود قبل زيارة مرتقبة لبعثة صندوق النقد
بعدما هوت قيمة عملة البلاد قبل أيام إثر إلغاء الحدود القصوى للأسعار
أعلنت وزارة المالية الباكستانية، اليوم الأحد، رفع أسعار البنزين والديزل 35 روبية (0.1400 دولار) للتر بعدما هوت قيمة عملة البلاد قبل أيام إثر إلغاء الحدود القصوى للأسعار.
وجاء القرار قبل أيام من زيارة من المرتقب أن تقوم بها بعثة من صندوق النقد الدولي لباكستان هذا الشهر لإجراء مناقشات حول المراجعة التاسعة المتعثرة من برنامج التمويل الحالي للبلاد، وفق رويترز.
وخسرت الروبية الباكستانية الأسبوع الماضي ما يقرب من 12% من قيمتها بعد إلغاء حدود الأسعار التي كانت تفرضها الحكومة ويعارضها صندوق النقد الدولي.
وعبر وزير المالية إسحاق دار في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عن أمله في أن يبدد الإعلان التكهنات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رفع الأسعار بصورة أكبر أو نفاد إمدادات البنزين.
وقال إن الزيادة جاءت بناء على توصية من سلطات النفط والغاز بسبب ارتفاع تكلفة شراء الطاقة في السوق العالمية.
وقال: "سيتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار النفط عالميا وانخفاض قيمة الروبية".
وتعاني باكستان أزمة في ميزان المدفوعات وسوف يؤدي الانخفاض الحاد في قيمة الروبية الباكستانية إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة. وتمثل الطاقة جزءا كبيرا من فاتورة الواردات الباكستانية.
ويعد إنجاح زيارة صندوق النقد الدولي أمرا بالغ الأهمية لباكستان التي تشهد تفاقما للأزمة الحادة لميزان المدفوعات وتسعى جاهدة لاستقطاب تمويل خارجي، في ظل تراجع احتياطياتها من العملات الأجنبية لما يغطي أقل من ثلاثة أسابيع من الواردات.
-
"الاتحاد الأوروبي" يسعى لتفعيل منصة لشراء الغاز بشكل جماعيكما يجري الاتحاد مفاوضات موحدة مع الموردين طاقة
-
مفوض الشؤون الاقتصادية: التضخم في منطقة اليورو بلغ ذروته ويتجه للتراجع تدريجياًأعرب عن تفاؤله بشأن الحد من أزمة الطاقة على الأسعار اقتصاد
-
ارتفاع أرباح بنك الكويت الوطني الفصلية 25% إلى 442 مليون دولارتوصية بتوزيع أرباح نقدية و5 أسهم منحة لكل 100 سهم عن 2022 شركات