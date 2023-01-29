رئيس بنك مصر يؤكد وقف الشهادات ذات عائد 25% في هذا التوقيت

أكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، على وقف العمل بشهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25% وعائد شهري 22.5% بنهاية يوم عمل الثلاثاء 31 يناير 2023.

كان بنكا مصر والأهلي أعلن أن شهادات الادخار المصدرة بفائدة 25% قد حققت الهدف المنشود منها، وأنه سيتم وقف العمل بها خلال أيام وبحد أقصى نهاية الشهر الحالي.

مادة اعلانية

وكان البنكان قد أصدرا في 4 يناير الحالي، شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25% يصرف في نهاية المدة أو بعائد 22.5% يصرف شهريا.