صادرات سلطنة عمان ترتفع 59.6% في 10 أشهر إلى 21.2 مليار ريال عُماني

قفز إجمالي قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان منذ بداية العام 2022 حتى نهاية أكتوبر 2022م إلى 21.21 مليار ريال عُماني وبنسبة 59.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، التي سجلت وقتها 13.29 مليار ريال عُماني.

وارتفعت قيمة الواردات السلعية إلى 12.64 مليار ريال عماني وبنسبة 28.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 9.87 مليار ريال عماني، وفق ما أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

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وصعدت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 13.93 مليار ريال عُماني وبنسبة 74.5% عن نهاية أكتوبر 2021م والتي بلغت 7.98 مليار ريال عماني، نقلاً عن صحيفة "عمان".

ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية أكتوبر 2022م، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 9.9 مليار ريال عُماني، مسجلة ارتفاعا بنسبة 76.5% عن الفترة ذاتها من العام السابق، وصعدت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 1.5 مليار ريال عماني وبنسبة 52.9%، كما ارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 2.39 مليار ريال عماني وبنسبة 82.8%، مقارنة بنهاية أكتوبر 2021م، والتي بلغت 1.3 مليار ريال عماني.

وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن نمو قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 47.8% بنهاية أكتوبر 2022م، لتبلغ 6.2 مليار ريال عماني، مقارنة بنهاية أكتوبر 2021م، حيث سجلت 4.19 مليار ريال عماني.

وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت 1.8 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر 2022م، مرتفعة بنسبة 186.5% عن الفترة ذاتها من العام السابق، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 1.25 مليار ريال عماني بارتفاع 23.4%، مقارنة بـ 1.01 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر 2021م، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة صادرات بلغت 1.19 مليار ريال عُماني بارتفاع نسبته 25.7% مقارنة بـ 949.5 مليون ريال عماني بنهاية أكتوبر 2021م.

صعدت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 960.8 مليون ريال عماني وبنسبة 34.3% حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 715.2 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أكتوبر 2021م، كما ارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 36.3%، لتبلغ 266.8 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 195.8 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أكتوبر من عام 2021م. و بلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 688.9 مليون ريال عماني حتى نهاية أكتوبر 2022م.

وانخفضت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 1.07 مليار ريال عماني وبنسبة 3.3% بنهاية أكتوبر 2022م، مقارنة بـ 1.11 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر 2021م.

وأشارت الإحصائيات إلى أن المنتجات المعدنية حازت على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت 3.8 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، مرتفعة بنسبة 117.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، والتي بلغت 1.7 مليار ريال عماني، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها 1.7 مليار ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 5.7% بنهاية أكتوبر 2022م، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمته بنهاية أكتوبر 2022م نحو 748.8 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 58.9% عن نهاية أكتوبر 2021م، حيث بلغت 471.1 مليون ريال عماني، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 686.5 مليون ريال عماني، وبصعود نسبته 50.9%، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 648.9 مليون ريال عماني، والهند بقيمة 622.3 مليون ريال عماني، وقطر بقيمة 296.3 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 57.6% عن الفترة نفسها من عام 2021م.