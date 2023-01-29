مصر تطرح ممارسة دولية لشراء ذرة صفراء

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، عن ممارسة لتوريد ذرة صفراء للشحن خلال الفترة من 20 فبراير/شباط إلى العاشر من مارس/آذار على أساس تسليم ظهر السفينة.

وسيكون السداد عند الاطلاع، بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

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وتقدم العروض في الأول من فبراير/شباط.

كان وزير التموين المصري، علي المصليحي، قال إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي، أعلنت عن ممارسة للذرة حتى تبيعها فيما بعد عبر بورصة السلع إلى القطاع الخاص لسد نقص في الأعلاف.

وأعلنت الهيئة عن ممارسة نادرة لشراء الذرة الصفراء على أساس التكلفة والشحن أو على أساس التكلفة والتأمين والشحن للتوريد في الفترة من العاشر إلى 25 فبراير/شباط.

وفي سياق متصل، قال وزير التموين المصري، إن مصر تستهدف شراء نحو 4 ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد المحلي الذي يبدأ في أبريل/نيسان.