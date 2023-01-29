مصر تفرج عن بضائع بـ795 مليون دولار في 5 أيام

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، عن الإفراج عن بضائع بنحو 794.7 مليون دولار من مواني البلاد بين 24 و28 يناير الحالي.

وأفادت رئاسة مجلس الوزراء في بيان فيسبوك، بأن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي عقد اجتماعا اليوم لبحث إجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالمواني، خاصة بعد إنهاء تراكمات البضائع.

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ونقل البيان عن مدبولي تأكيده على أهمية تلك الخطوة من أجل "عودة دوران عجلة المصانع ودعم الاقتصاد".

وعانت مصر من أزمة في الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة، بسبب نقص في العملة الأجنبية، قبل أن تسرع خطوات الإفراج عن البضائع منذ الشهر الماضي.

وأمس، قال رئيس الوزراء، إن أزمة تراكم السلع في المواني انتهت، مضيفاً أن متوسط البضائع الموجود في كل المواني المصرية يعادل المتوسط التقليدي الذي كان موجودا قبل أزمة التراكم التي عانت منها البلاد مؤخرا.

وأضاف مدبولي، في بيان، أن "كل المصانع رجعت تعمل بكامل طاقتها لديها مخزون يكفي ما بين شهر وشهرين من مستلزمات المواد الخام".

وأوضح أن ما يهم الحكومة حاليا هو أن يتحرك القطاع الزراعي والصناعي والإنتاجي بأسرع قوة ممكنة الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه يسعى لتقديم جميع التسهيلات الممكنة للقطاعات الإنتاجية في تلك الفترة.