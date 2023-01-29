اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ميناء الإسكندرية - تجارة - مصر
ميناء الإسكندرية
اقتصاد مصر

مصر تفرج عن بضائع بـ795 مليون دولار في 5 أيام

رئيس الوزراء: أزمة تكدس البضائع في المواني انتهت

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، عن الإفراج عن بضائع بنحو 794.7 مليون دولار من مواني البلاد بين 24 و28 يناير الحالي.

وأفادت رئاسة مجلس الوزراء في بيان فيسبوك، بأن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي عقد اجتماعا اليوم لبحث إجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالمواني، خاصة بعد إنهاء تراكمات البضائع.

ونقل البيان عن مدبولي تأكيده على أهمية تلك الخطوة من أجل "عودة دوران عجلة المصانع ودعم الاقتصاد".

مصر تعلن الإفراج عن بضائع بـ1.5 مليار دولار اقتصاد اقتصاد مصر مصر تعلن الإفراج عن بضائع بـ1.5 مليار دولار

وعانت مصر من أزمة في الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة، بسبب نقص في العملة الأجنبية، قبل أن تسرع خطوات الإفراج عن البضائع منذ الشهر الماضي.

وأمس، قال رئيس الوزراء، إن أزمة تراكم السلع في المواني انتهت، مضيفاً أن متوسط البضائع الموجود في كل المواني المصرية يعادل المتوسط التقليدي الذي كان موجودا قبل أزمة التراكم التي عانت منها البلاد مؤخرا.

وأضاف مدبولي، في بيان، أن "كل المصانع رجعت تعمل بكامل طاقتها لديها مخزون يكفي ما بين شهر وشهرين من مستلزمات المواد الخام".

وأوضح أن ما يهم الحكومة حاليا هو أن يتحرك القطاع الزراعي والصناعي والإنتاجي بأسرع قوة ممكنة الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه يسعى لتقديم جميع التسهيلات الممكنة للقطاعات الإنتاجية في تلك الفترة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تدفع حكومة سوناك قرارات حكومات جونسون وتراس المعيبة؟ هل تدفع حكومة سوناك قرارات حكومات جونسون وتراس المعيبة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط