اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد أوروبا

مفوض الشؤون الاقتصادية: التضخم في منطقة اليورو بلغ ذروته ويتجه للتراجع تدريجياً

أعرب عن تفاؤله بشأن الحد من أزمة الطاقة على الأسعار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جنتيلوني، أن التضخم في منطقة اليورو قد بلغ ذروته نهاية العام الماضي، ويتجه الآن للتراجع ولكن بشكل تدريجي.

ولفت جنتيلوني، إلى أن التضخم في فرنسا قد بلغ 6.7% على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بـ 7.1% في أكتوبر ونوفمبر.

وأضاف أن التضخم قد تباطأ في ألمانيا الشهر الماضي بأكثر من المتوقع.

"الاتحاد الأوروبي" يسعى لتفعيل منصة لشراء الغاز بشكل جماعي طاقة نفط وغاز "الاتحاد الأوروبي" يسعى لتفعيل منصة لشراء الغاز بشكل جماعي

وأعرب عن تفاؤله بشأن الحد من أزمة الطاقة على الأسعار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اتفاق على تطوير حقول الغاز الليبية يجدد الخلاف بين الدبيبة وباشاغا اتفاق على تطوير حقول الغاز الليبية يجدد الخلاف بين الدبيبة وباشاغا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط