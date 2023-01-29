مفوض الشؤون الاقتصادية: التضخم في منطقة اليورو بلغ ذروته ويتجه للتراجع تدريجياً

أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جنتيلوني، أن التضخم في منطقة اليورو قد بلغ ذروته نهاية العام الماضي، ويتجه الآن للتراجع ولكن بشكل تدريجي.

ولفت جنتيلوني، إلى أن التضخم في فرنسا قد بلغ 6.7% على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بـ 7.1% في أكتوبر ونوفمبر.

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وأضاف أن التضخم قد تباطأ في ألمانيا الشهر الماضي بأكثر من المتوقع.

وأعرب عن تفاؤله بشأن الحد من أزمة الطاقة على الأسعار.