اقتصاد أوروبا
مفوض الشؤون الاقتصادية: التضخم في منطقة اليورو بلغ ذروته ويتجه للتراجع تدريجياً
أعرب عن تفاؤله بشأن الحد من أزمة الطاقة على الأسعار
وضع القراءة
100% حجم الخط
أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جنتيلوني، أن التضخم في منطقة اليورو قد بلغ ذروته نهاية العام الماضي، ويتجه الآن للتراجع ولكن بشكل تدريجي.
ولفت جنتيلوني، إلى أن التضخم في فرنسا قد بلغ 6.7% على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بـ 7.1% في أكتوبر ونوفمبر.
مادة اعلانية
وأضاف أن التضخم قد تباطأ في ألمانيا الشهر الماضي بأكثر من المتوقع.
وأعرب عن تفاؤله بشأن الحد من أزمة الطاقة على الأسعار.
اقرأ أيضاً
-
ارتفاع أرباح بنك الكويت الوطني الفصلية 25% إلى 442 مليون دولارتوصية بتوزيع أرباح نقدية و5 أسهم منحة لكل 100 سهم عن 2022 شركات
-
"أبردين" للعربية: الأجانب مهتمون بشراء حصص مباشرة في الشركات المصرية"دالي" أكد أن عودة الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية يلزمها بعض الوقت قصص اقتصادية
-
مبيعات الصين من الهواتف الذكية تهبط في 2022 لأدنى مستوى في 10 سنوات"فيفو" في الصدارة و"أبل" ثالثا شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية