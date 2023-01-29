"المركزي" الإيراني: تم إنشاء خط اتصال بين البنوك الإيرانية والروسية

قال مسؤول في البنك المركزي الإيراني، اليوم الأحد، إن إيران وروسيا وقعتا مذكرة تفاهم لربط أنظمة المراسلة المصرفية الخاصة بهما، والتي سيتم من خلالها تسهيل التبادلات المالية والمصرفية.

وقال محافظ المصرف المركزي الإيراني، محمد رضا فرزین، اليوم الأحد، "تم التوقيع بعد ظهر اليوم على مذكرة التفاهم الخاصة بالربط والمراسلة المالية بين إيران وروسيا، وذلك لتسهيل التبادلات المالية والمصرفية بين البلدين.

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"ستتمكن المصارف الإيرانية من التواصل المباشر مع البنوك الروسية، إضافة إلى الاتصال مباشرة مع 106 مصارف أجنبية من المصارف غير الروسية في 14 دولة"، بحسب فرزین.

وأوضح أنه خلال العام الماضي، تم التوقيع على وثيقة الإجراءات المشتركة بين إيران وروسيا، وكانت مذكرة التفاهم هذه أول إجراء يتم تنفيذه".

وقال مسؤول آخر في البنك المركزي الإيراني بحسب مواقع إيرانية: "بموجب مذكرة التفاهم.. يمكن لجميع البنوك الإيرانية وجميع البنوك الروسية أن يكون لديها رسائل مصرفية قياسية"، مضيفًا أن "جميع البنوك الإيرانية في الخارج وجميع البنوك الأجنبية المرتبطة بنظام المراسلة الروسي الذي يضم أكثر من 100 بنك في البلاد". يمكن لـ 13 دولة أجنبية (بالإضافة إلى روسيا) التبادل مع البنوك الإيرانية بعد إطلاق المنصة".

وأضاف أن نظام الرسائل محصن ضد العقوبات لأنه يعتمد على البنى التحتية الداخلية للبلدين.

وأشار إلى أن "الليلة سنجري أول تبادل للرسائل بين بنك إيراني وبنك روسي"، مضيفاً "في الأيام المقبلة ونظرا لوجود الفريق الفني للبنك المركزي الروسي في طهران فإنه سيتم ربط جميع البنوك الإيرانية والروسية من خلال أنظمة المراسلة هذه".

من جانبه، قال ممثل البنك المركزي الروسي في حفل توقيع مذكرة التفاهم: "إن الميزة الأكبر لهذه المذكرة هي أن العقوبات الغربية لا يمكن أن تؤثر عليها، وأن مؤسساتنا المالية ستكون على نطاق أوسع مع المؤسسات المالية الأخرى والمنظمات الإيرانية بعد توقيع هذه المذكرة".

وقال المسؤول الروسي إن "مذكرة التفاهم هذه تتعلق بالرسائل المالية وتحويل الأموال، مما سيساعد رجال الأعمال في البلدين بشكل كبير".