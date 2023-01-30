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أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
اقتصاد

توقعات بانخفاض إنتاج أوكرانيا من الحبوب إلى 35-40 مليون طن في 2023

صادرات الحبوب الأوكرانية ستصل لنحو 15 مليون طن

كييف - رويترز
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قال محلل ومنتج كبير، اليوم الاثنين، إن محصول الحبوب في أوكرانيا سينخفض إلى ما بين 35 و40 مليون طن في 2023 على الأرجح، إذ سيتراوح إنتاج القمح بين 12 و15 مليون طن والذرة بين 15 و17 مليونا.

وأضاف أليكس ليسيتسا، المدير التنفيذي لشركة آي.إم.سي الزراعية ورئيس رابطة نادي الأعمال الزراعية الأوكراني، خلال مؤتمر للحبوب أن أوكرانيا ستكون قادرة على تصدير نحو 15 مليون طن من الحبوب في موسم 24/2023.

ويمكن أن تشمل الصادرات ما يصل إلى 7 ملايين طن من القمح ونحو 10 ملايين طن من الذرة.

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وقال ليسيتسا إن انخفاض إنتاج القمح قد يؤدي إلى نقص في الحبوب الغذائية للاستهلاك المحلي، مما قد يُفضي إلى فرض قيود على صادرات القمح من أوكرانيا، مضيفاً أن "مثل هذا الخطر قائم".

وأضاف أن من المتوقع بدء مناقشات حظر التصدير في مايو/أيار، وأن من المرجح أن يُفاجأ المسؤولون بانخفاض المحصول.

وقال ليسيتسا إن الغزو الروسي في أواخر فبراير/شباط من العام الماضي هو السبب الرئيسي في هذا التراجع بعد أن تعرضت مساحات شاسعة من الأراضي في شرق وجنوب وشمال البلاد للاحتلال أو التدمير بسبب الأعمال العدائية.

وقال دينيس مارشوك نائب رئيس المجلس الزراعي الأوكراني للتلفزيون الأوكراني في وقت سابق اليوم إن المساحة المزروعة بالذرة في أوكرانيا ستنخفض على الأرجح بما يتراوح بين 30 و35% خلال العام الحالي، بسبب نقص الأموال للمزارعين وانقطاع الكهرباء.

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