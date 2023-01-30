"ستاندرد آند بورز" لا تستبعد زيادة دعم "المركزي" السعودي للبنوك

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز أن النمو السريع في الإقراض في السعودية قد يضغط على سيولة القطاع، مشيرة إلى أنه من غير الواضح بعد فيما إذا كانت الحكومة ستقوم بزيادة ودائعها في البنوك لدعم مستويات السيولة.

وبحسب الوكالة، فإن التوقعات تشير إلى الاستمرار بزيادة إقراض الشركات وسط تسارع تنفيذ المشاريع المرتبطة برؤية 2030.

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في سياق آخر، تتوقع "ستاندرد آند بورز"، مواصلة البنك المركزي السعودي "ساما" تمديد آجال برامج الدعم الممنوحة للقطاع.

ولم تستبعد الوكالة زيادة البنك المركزي السعودي للدعم المقدم، في الوقت الذي ستقوم فيه بتشجيع البنوك على جذب الودائع من القطاع الخاص.

وتستمر النظرة الإيجابية للوكالة لغالبية البنوك السعودية، رغم تراجع توقعات الربحية مع استمرار تحويل العملاء لمدخراتهم لودائع بأجل، والتي تزيد من التكلفة على المقرضين في ظل البيئة الحالية لأسعار الفائدة.