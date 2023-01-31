أكبر صندوق سيادي في العالم يسجل خسائر قياسية بلغت 164 مليار دولار في 2022

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي -أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة 1.3 تريليون دولار- عن خسارة قياسية بلغت 164 مليار دولار لعام 2022.

علما أن أكبر خسارة سابقة له بلغت 63.3 مليار دولار عام 2008.

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وبلغ العائد على الاستثمار للصندوق سالب 14.1% العام الماضي، على خلفية تأثر الأسواق بالحرب في أوروبا والتضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة.

يُذكر أن الصندوق النرويجي يمتلك حصصا في حوالي 9300 شركة على مستوى العالم، ويستثمر في الأسهم والسندات والعقارات غير المدرجة ومشاريع الطاقة المتجددة.