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اقتصاد

أكبر صندوق سيادي في العالم يسجل خسائر قياسية بلغت 164 مليار دولار في 2022

أكبر خسارة سابقة للصندوق بلغت 63.3 مليار دولار في 2008

دبي - العربية.نت
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أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي -أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة 1.3 تريليون دولار- عن خسارة قياسية بلغت 164 مليار دولار لعام 2022.

علما أن أكبر خسارة سابقة له بلغت 63.3 مليار دولار عام 2008.

وبلغ العائد على الاستثمار للصندوق سالب 14.1% العام الماضي، على خلفية تأثر الأسواق بالحرب في أوروبا والتضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة.

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يُذكر أن الصندوق النرويجي يمتلك حصصا في حوالي 9300 شركة على مستوى العالم، ويستثمر في الأسهم والسندات والعقارات غير المدرجة ومشاريع الطاقة المتجددة.

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