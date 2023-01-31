اقتصاد أميركا
ارتفاع تكلفة العمالة الأميركية بأبطأ وتيرة سنوية في الربع الرابع
ما يعطي دفعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في حربه على التضخم
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ارتفعت تكاليف العمالة الأميركية بأبطأ وتيرة سنوية في الربع الرابع مع تباطؤ نمو الأجور، مما يعطي دفعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في حربه على التضخم.
وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، إن مؤشر تكلفة التوظيف، وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، ارتفع 1% في الربع الأخير. كانت هذه أقل زيادة منذ الربع الأخير من عام 2021 وجاءت بعد ارتفاع 1.2% بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول.
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وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 1.1%.
وارتفعت تكاليف العمالة 5.1% على أساس سنوي بعد ارتفاعها 5% في الربع الثالث.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية اجتماعه غدا الأربعاء.
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