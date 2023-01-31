اقتصاد منطقة اليورو يتفادى الركود وينمو 0.1% في الربع الأخير من 2022

تجاوزت منطقة اليورو التوقعات، اليوم الثلاثاء، من خلال تسجيل نمو اقتصادي إيجابي في الربع الأخير من عام 2022، ما خفض المخاوف من ركود محتمل.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة اليوم، أن منطقة اليورو سجلت نموا بنسبة 0.1% في الربع الرابع. وأشار خبراء اقتصاديون إلى انكماش بنسبة 0.1% خلال نفس الفترة، بحسب وكالة "رويترز".

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وتأتي أحدث الأرقام بعد أن سجلت منطقة اليورو زيادة بنسبة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام الماضي.

تعرضت المنطقة لضغط كبير في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أدى ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة إلى تفاقم الاختناقات طويلة الأمد في سلسلة التوريد. في العام الماضي، حذر الاقتصاديون من أن المنطقة التي تضم 20 دولة قد تكون على وشك الدخول في ركود اقتصادي.

تراجعت أسعار الطاقة في الفترة الأخير من عام 2022، مما أدى إلى ارتياح في الأداء الاقتصادي الأوسع لمنطقة اليورو.

مع ذلك، جاءت المفاجأة من ألمانيا، حيث انكمش أكبر اقتصاد أوروبي بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2022 ويتوقع المحللون الآن أن تتجه برلين إلى الركود، وفقا لتقرير شبكة "CNBC" الذي اطلعت عليه "العربية.نت"

قال الاقتصادي في بيرينبيرج سالومون فيدلر، في مذكرة يوم الاثنين: "من المحتمل أن تكون ألمانيا قد دخلت فترة ركود ضحلة وقصيرة في الربع الرابع ستستمر حتى الربع الأول قبل أن يستقر الاقتصاد في الربع الثاني (من هذا العام)".