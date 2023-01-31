الأردن يثبت تعرفة أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر فبراير

قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء دون تغيير لشهر فبراير المقبل.

وقال المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر فبراير بقيمة "صفر"، عند نفس المستويات المحددة في شهر يناير 2023.

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ونهاية ديسمبر الماضي، قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية بالأردن، تخفيض أسعار الديزل والجاز والبنزين بنوعيه خلال شهر يناير 2023.

كما قررت اللجنة خفض سعر الديزل بمقدار 75 فلسا ليصبح 820 فلسا للتر بدلا من 895 فلسا للتر، وخفض سعر الجاز 75 فلسا من 860 فلسا للتر إلى 785 فلسا.

وأصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الشهر الماضي مرسوماً ملكياً بالموافقة على نظام معدل لنظام تسعير المشتقات البترولية وعمولة المرخص له وتعرفته لسنة 2022، الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 22 ديسمبر 2022.

وبموجب النظام الأردني الجديد فقد أضيفت أسواق الخليج العربي إلى أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط لاستيراد المشتقات النفطية؛ لإعطاء مرونة تسويقية للشركات المستوردة من أجل الحصول على أقل الأسعار وفقاً لنشرة (بلاتس) العالمية المزود الرئيس لمعلومات الطاقة وأسعار المشتقات النفطية، والتي كانت تعتمد أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط فقط قبل تعديل النظام.

كما قررت اللجنة خفض سعر البنزين- أوكتان90 من 920 فلسا إلى 900 فلس للتر، وسعر البنزين-أوكتان 95 إلى 1140 فلسا للتر بدلا من 1170 فلسا للتر.