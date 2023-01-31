الأردن يشتري نحو 60 ألف طن من القمح في مناقصة
بسعر 336.50 دولاراً للطن شاملاً تكاليف الشحن
قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى نحو 60 ألف طن من قمح الطحين للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة أغلقت اليوم الثلاثاء.
وأضافوا أنه اشترى من دار أندرسونز للتجارة بسعر يقدر عند 336.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن للتوريد في النصف الثاني من يونيو/حزيران.
جدير بالذكر أن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، قال إن اتفاقية تمويل لمشروع للأمن الغذائي بقيمة 100 مليون دولار مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، تهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية من القمح والشعير لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد.
وأعلن الأردن والصندوق في وقت سابق عن اتفاقية التمويل، بحسب التلفزيون، الذي أشار أيضا إلى أن الاتفاقية تأتي بعدما قدم الصندوق قرضا بقيمة 70.5 مليون دولار للأردن للمساعدة في تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.
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