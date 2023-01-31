العجز التجاري لتركيا يقفز 137% في 2022 إلى 109.54 مليار دولار
الصادرات ترتفع 12.9% في 2022
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع 137% على أساس سنوي إلى 109.54 مليار دولار في عام 2022 وفقا لنظام التجارة العام، فيما زاد العجز في ديسمبر/كانون الأول 42% عن العام السابق.
وذكرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الصادرات ارتفعت في 2022 بواقع 12.9% إلى 254.1 مليار دولار، بينما قفزت الواردات 34% إلى 363.7 مليار دولار.
وأضافت أن الصادرات ارتفعت في ديسمبر/كانون الأول بـ 3% والواردات 12.2% عن العام السابق، ووصل العجز إلى 9.7 مليار دولار.
وفي إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه في 2021، تهدف تركيا إلى تسجيل فائض في المعاملات الجارية من خلال تعزيز الصادرات وخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم وتراجع العملة الحاد خلال السنوات الماضية. ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية على مستوى العالم من صعوبة تحقيق هذا الهدف.
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