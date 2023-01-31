النشاط الصناعي في الصين يتعافى خلال يناير بعد 4 أشهر من الانكماش

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، توسع النشاط الصناعي في الصين خلال يناير، بعد أربعة أشهر من الانكماش، وذلك مع انتعاش الاقتصاد الصيني في أعقاب تخفيف القيود الصارمة المتعلقة بـ"كوفيد".

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي، وهو المقياس الرئيسي لإنتاج المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى 50.1 نقطة مقابل 47 نقطة في ديسمبر، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.

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وخالفت الأرقام التراجع المستمر منذ سبتمبر، كما تخطت الـ50 نقطة.

أما مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يشمل قطاع الخدمات والبناء، فقد ارتفع إلى 54.4 نقطة في يناير، مقابل 41.6 نقطة في ديسمبر.

وتخلت بكين الشهر الماضي بشكل فجائي عن سياسة "صفر كوفيد" لكبح انتشار فيروس كورونا التي شملت عمليات إغلاق صارمة، ما أثار احتجاجات غير مسبوقة وعرقل الأعمال في البلاد.

ونما اقتصاد الصين بنسبة 3% فقط العام الماضي في أبطأ وتيرة له منذ أربعة عقود، حيث أعاقت قيود "كوفيد" وأزمة سوق العقارات الاقتصاد.