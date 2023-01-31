اقتصاد أميركا
تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في أميركا على غير المتوقع خلال يناير
توقعات التضخم ارتفعت إلى 6.8% صعودا من 6.6% الشهر الماضي
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أظهر مسح اليوم الثلاثاء تراجع مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة على غير المتوقع في يناير/كانون الثاني في ظل تواصل قلق الأسر حيال الآفاق الاقتصادية خلال الستة أشهر المقبلة.
وقالت مؤسسة كونفرنس بورد، إن مؤشرها لقياس ثقة المستهلكين هبط إلى 107.1 نقطة هذا الشهر من 109 نقاط في ديسمبر/كانون الأول.
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وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يصل المؤشر إلى 109 نقاط.
وارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال اثني عشر شهرا إلى 6.8% صعودا من 6.6% الشهر الماضي.
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