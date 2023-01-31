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مصرف لبنان المركزي (أرشيفية من فرانس برس)
مصرف لبنان المركزي (أرشيفية من فرانس برس)
مصرف لبنان

محافظ مصرف لبنان: تغيير سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار من أول فبراير

ما يمثل خفضا نسبته 90% عن سعر الصرف الرسمي الحالي

دبي - العربية.نت
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قال رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي إن لبنان سيغير سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار الأميركي اعتبارا من أول فبراير/شباط، مما يمثل خفضا نسبته 90% عن سعر الصرف الرسمي الحالي الذي ظل دون تغيير لمدة 25 عاما.

ولا يزال التحول من السعر القديم البالغ 1507 ليرات إلى 15 ألفا بعيدا عن السعر في السوق الموازية حيث جرى تداول الليرة اليوم الثلاثاء عند نحو 57 ألفا للدولار، وفق رويترز.

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جدير بالذكر أن مصرف لبنان المركزي جمد جميع الحسابات البنكية الخاصة بشركة الصرافة ستيكس ومالكها حسن مقلد، اليوم الخميس، بعد أيام من فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليهما متهمة إياهما بأن لهما صلات مالية بحزب الله المدرج على القائمة السوداء.

وقال المصرف المركزي في بيان، إنه جمد أيضا حسابات اثنين من أفراد عائلة مقلد.

وذكر بيان للمصرف أن هيئة التحقيق الخاصة المنعقدة اليوم بحضور جميع أعضائها، اتخذت قرارًا بتجميد حسابات عدد من الأسماء، والتي أدرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" بتاريخ 24 يناير الجاري.

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