مصر تتلقى عروضا في ممارسة دولية للزيوت النباتية

قال متعاملون إن أقل عرض جرى تقديمه في ممارسة شراء حكومية للزيوت النباتية في مصر اليوم الثلاثاء هو 1199.40 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن وذلك مقابل 10 آلاف طن من زيت دوار الشمس، والدفع عند الاطلاع.

وأضافوا أن أقل سعر جرى تقديمه لزيت الصويا في الممارسة هو 1300 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن لشحنتين بحجم 12 ألف طن أو 19 ألف طن، والدفع أيضا عند الاطلاع.

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وطُلب من المتعاملين تقديم عروض للدفع باستخدام خطابات اعتماد مدتها 180 يوما وعند الاطلاع، وستختار الهيئة العامة للسلع التموينية من بينها.

ولم يتم حتى الآن إجراء أي عملية شراء، ومن المتوقع إعلان نتائج الممارسة اليوم الثلاثاء.

وكانت الهيئة قد أعلنت أيضا ممارسة للزيوت النباتية المحلية تطلب ما لا يقل عن 3 آلاف طن من زيت الصويا وألف طن من زيت دوار الشمس للتسليم في الفترة من الأول إلى 30 مارس/آذار. والموعد النهائي لتقديم العروض هو أيضا اليوم الثلاثاء.