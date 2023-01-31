المركزي المصري
مصر.. نمو المعروض النقدي 27.1% إلى 7.4 تريليون جنيه في ديسمبر
كان المعروض النقدي بلغ 5.82 تريليون جنيه في ديسمبر 2021
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أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع 27.1% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول.
وبلغ المعروض النقدي 7.4 تريليون جنيه (245.60 مليار دولار) ارتفاعا من 5.82 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.
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يُشار إلى أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع إلى 27.5% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني.
وبلغ المعروض النقدي 7.31 تريليون جنيه (295.95 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 5.74 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.
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