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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
المركزي المصري

مصر.. نمو المعروض النقدي 27.1% إلى 7.4 تريليون جنيه في ديسمبر

كان المعروض النقدي بلغ 5.82 تريليون جنيه في ديسمبر 2021

القاهرة - رويترز
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أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع 27.1% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول.

وبلغ المعروض النقدي 7.4 تريليون جنيه (245.60 مليار دولار) ارتفاعا من 5.82 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.

يُشار إلى أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع إلى 27.5% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني.

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وبلغ المعروض النقدي 7.31 تريليون جنيه (295.95 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 5.74 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.

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