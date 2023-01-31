ساما
نمو إقراض القطاع الخاص السعودي 12.5% بنهاية ديسمبر على أساس سنوي
التمويل العقاري الجديد الممنوح للأفراد تراجع 50%
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أظهر التقرير الأخير للبنك المركزي السعودي، نمو الإقراض إلى القطاع الخاص بنسبة 12.5% في نهاية ديسمبر 2022 مقارنة مع الشهر المماثل من 2021 إلى 2.29 تريليون ريال.
وعلى أساس شهري، سجل الإقراض المصرفي للقطاع الخاص تراجعا طفيفا بنحو 30%.
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وكشفت بيانات "المركزي" السعودي، أن التمويل العقاري الجديد الممنوح من المصارف للأفراد، تراجع بنحو 50% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي إلى نحو 6.4 مليار ريال، فيما سجل تراجعا على أساس شهري بنحو 14%.
وسجل صافي موجودات "ساما"، الأجنبية، تراجعا بنسبة 0.5% بنهاية ديسمبر على أساس سنوي إلى 1.652 تريليون ريال، وعلى أساس شهري بنسبة 2.7%.
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