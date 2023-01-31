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اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية

نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 5.4% خلال الربع الرابع

الاقتصاد السعودي يحقق نمواً بمعدل 8.7% في 2022

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.4% في الربع الرابع من العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وأوضحت الهيئة في تقرير، اليوم الثلاثاء، أن هذا النمو يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2%، إضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بمقدار 6.1%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاًعا قدره 1.8%.

ووفقا لبيانات الهيئة، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا، ارتفاعا قدره 1.5% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع السابق من العام نفسه (2022).

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ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الذي شهدته الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.7%، فضلا عن ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بمقدار 0.5%، في حين حققت الأنشطة النفطية انخفاضا قدره 0.3%.

إلى ذلك، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022، معدل نمو قدره 8.7% مقارنة بالعام السابق 2021.

ويعود ذلك إلى نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4%، فيما حققت الأنشطة غير النفطية معدل نمو قدره 5.4%، إضافة إلى نمو أنشطة الخدمات الحكومية بمقدار 2.2%.

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