هيئة السلع المصرية تعلن مناقصة ممولة من البنك الدولي لشراء قمح
بهدف دعم الأمن الغذائي
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم الثلاثاء، عن مناقصة لشراء أقماح في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي تحت القرض رقم EG – 9399 بتمويل عند الاطلاع لكمية 30 أو 40 أو 50 أو 55 أو 60 ألف طن +/-5% بناء على رغبة البائع من آخر محصول للتوريد شاملا تكلفة الشحن.
يكون الشحن خلال الفترة من 26 فبراير/شباط إلى 10 مارس/آذار و/أو من 11 إلى 20 مارس/آذار 2023 من جميع المناشئ المعلن عنها بكراسة شروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية.
وقالت الهيئة إنه يتعين تقديم العروض مباشرة للهيئة في مظروفين في موعد غايته الساعة 12 ظهرا يوم الخميس الموافق الثاني من فبراير 2023 مصحوبة بخطاب ضمان ابتدائي طبقا للموضح بكراسة الشروط.
كانت بيانات اطلعت عليها رويترز أظهرت أن مصر اعتمدت بشكل أكبر على واردات القمح الروسي في العام الماضي على الرغم من انخفاض حاد في وارداتها من القمح وتحركات لتنويع مصادر مشترياتها منه.
وعلى الرغم من انخفاض واردات مصر من القمح من روسيا 6.7% في عام 2022، ارتفعت حصة روسيا، بما في ذلك مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية المصرية والقطاع الخاص، إلى 57% من 50% في عام 2021.
وعوض هذا جزئيا انخفاض الشحنات من أوكرانيا التي شكلت 8.9% من واردات مصر من القمح، انخفاضا من 28% عام 2021.
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