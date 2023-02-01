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البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
اقتصاد الأردن

ارتفاع تحويلات الأردنيين بالخارج إلى 3.4 مليار دولار في 2022

تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج تأثرت سلباً منذ هبوط أسعار النفط

عمان - رويترز
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قال البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، إن تحويلات المغتربين الأردنيين زادت 1.5% في العام الماضي إلى 3.4 مليار دولار مقارنة مع عام 2021.

وبدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج تتأثر سلبا منذ هبوط أسعار النفط مما تسبب في تداعيات على اقتصادات دول الخليج، وأثرت جائحة كورونا على نمو تلك الحوالات أيضا.

كانت بيانات البنك المركزي أظهرت ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

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وأشارت بيانات المركزي إلى أن تحويلات الأردنيين في الخارج بلغت نحو 1.596 مليار دينار (2.25 مليار دولار) في أول ثمانية أشهر من 2022، مقارنة مع 1.587 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

جدير بالذكر أن البنك المركزي الأردني قال إن تحويلات المغتربين الأردنيين زادت 1%، في العام 2021 مقارنة مع العام 2020، إلى 2.4 مليار دولار.

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